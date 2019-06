D'où vient cette vidéo montrant des policiers dévaliser un magasin ?

Au-delà de ces éléments visuels, l'origine de ce fait divers est facilement traçable. Car l'affaire, pour le moins étonnante, a fait parler d'elle dans les médias... en décembre 2017. C'est en effet la date de captation que l'on trouve en haut à gauche de l'écran, les images semblant être tirées d'une bande de vidéo-surveillance. Il apparaît ainsi que les faits se sont déroulés il y a un an et demi à Mexico, et plus précisément dans un magasin de téléphonie située sur la place Meave de la capitale mexicaine. Les policiers que l'on voit sur les écrans sont accusés d'avoir, en pleine intervention, dérobé du matériel sous les yeux de leur hiérarchie, également présente sur les lieux.