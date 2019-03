Des lycéens et étudiants ont-ils été fichés S après la mobilisation au lycée Arago ?

Enfin, selon nos informations, depuis la publication de ce communiqué, un autre jeune s'est manifesté auprès de son avocat. "Mon client, qui est devenu majeur l'hiver dernier, m'a rapporté qu'il partait en week-end en Angleterre en bus avec une amie en janvier dernier lorsqu'il a été longuement interrogé par la police aux frontières" nous détaille son conseil, Adrien Mamère. "Il me précise que les autres passagers du bus n'ont pas été interrogés. On lui a demandé son lieu de naissance, de résidence, la profession de ses parents et la raison de son voyage, avant de le laisser repartir." Ce garçon, à qui il est aussi reproché d'avoir pénétré sans autorisation dans l'établissement scolaire, n'a pas été jugé non plus. Le juge pour enfants est toujours saisi de son dossier.