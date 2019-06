Grève dans la plus grande usine du monde de Nutella : doit-on s'attendre à une pénurie de pâte à tartiner ?

La situation est toujours bloquée sur le site de production Ferrero France de Villers-Ecalles en Normandie. Depuis le 29 mai, des salariés ont entamé une grève et bloquent les accès à l'usine. Conséquence, la production de Nutella et de Kinder Bueno serait au point-mort, d'après les syndicats . Or, en temps normal, 600.000 pots de pâte à tartiner et plus d'un million de barres chocolatées sortent des lignes de production. De quoi craindre un risque de pénurie ?