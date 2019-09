La France importe-elle beaucoup de soja génétiquement modifié ?

À LA LOUPE – Les terribles incendies dont fût victime l'Amazonie ont permis de mettre la lumière sur l'expansion agricole au Brésil. De nouvelles terres agricoles conquises notamment au profit du soja, génétiquement modifié (OGM) à plus de 90%. Mais quelle quantité de soja génétiquement modifié la France importe-t-elle ?

Le soja, principalement utilisé pour l'alimentation animale, se présente sous deux formes : les graines et le tourteau - résidus solides issus de l'extraction de l'huile des graines de soja. D'après les informations transmises à LCI par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, la France a importé 2,9 millions de tonnes de tourteaux en 2018, ce qui représente environ 10% des protéines végétales consommées par le secteur de l'élevage. Sans surprise, le Brésil est notre principal fournisseur : 1,7 million de tonnes de tourteaux en 2018, soit près de 60 % des volumes importés.

Mais quelle est la part de soja génétiquement modifié finalement importée dans notre pays ? Nous avons posé la question au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. "Aux États-Unis comme en Amérique du Sud, plus de 90 % des surfaces cultivées en soja sont OGM". Ainsi, faut-il en déduire que 90% du soja importé de ces trois pays est OGM ?

Pour en avoir le cœur net, nous avons interrogé les professionnels du secteur de l'élevage et de l'alimentation animale. La réponse est finalement venue de Terres Univia, une organisation qui réunit les principales associations et fédérations professionnelles concernées par la production, la commercialisation, la transformation et l’utilisation des oléagineux et des plantes riches en protéines, tel que le soja.

D'après Terres Univia, la France importe 85% de soja OGM pour 15% de non-OGM. "En revanche, précise l'organisation, nous n’avons pas d’information sur la part précise importée du soja OGM provenant des Etats-Unis ou d’Amérique du Sud car les provenances du soja sont variées."