Qui est le curé Gilet jaune qui, dans une église, raille Emmanuel Macron en chanson ?

Le prêtre Francis Michel officie dans l'église du Planquay, une petite commune de l'Eure, en Normandie. Pourtant, il n'est officiellement plus reconnu dans ses fonctions par sa hiérarchie depuis 2016. Un décret de suspense a en effet été prononcé le 2 novembre 2016 par l'évêque d'Evreux, Christian Nourrichard, qui lui reproche de "ne pas avoir respecté les règles constitutives de [son] rectorat" et d'avoir poursuivi ses activités de recteur sans la permission de l'évêché. Un an auparavant, ce même abbé avait été condamné en première instance par le tribunal correctionnel d'Evreux à une amende de 15.000 euros pour "abus de confiance". On lui reprochait alors d'avoir détourné 100.000 euros sur les dons des fidèles. Malgré la même condamnation en appel, le prêtre n'a jamais reconnu les faits.





Aujourd'hui, cette vidéo est un nouveau caillou dans la chaussure de l'évêque qui se montre bien désemparé. Joint par LCI ce lundi 3 juin, il estime "inadmissible d'avoir de tels propos, indépendamment des visions politiques, et de dénaturer ainsi la mission de l'église". "Je l'ai suspendu" reprend-t-il au sujet de l'ancien curé. "Francis Michel n'a plus aucune responsabilité ni pouvoir dans l'Eglise catholique. Mais nous n'avons ni pouvoir de police ni de gendarmerie. J'ai écrit au maire du Planquay pour indiquer qu'il n'avait plus rien à faire dans cette paroisse, mais on ne m'a jamais répondu."