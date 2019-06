Que cachent nos couches culottes ?

C'est en janvier 2017 que l’Anses est saisie par les pouvoirs publics, notamment par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) et par le ministère de la Santé, pour réaliser une expertise sur "la sécurité des couches pour bébé". L'objectif est d'évaluer "les risques liés à [aux] substances" présentes dans les couches et "d’émettre des recommandations pour un meilleur encadrement des modes de fabrication, de la composition et de l’information du consommateur." Après deux années d'étude et l'audition des principaux fabricants, l'Anses rend finalement son avis. Ses conclusions sont pour le moins inquiétantes.





"Des substances chimiques dangereuses ont été retrouvées dans ces couches". Une évaluation des risques sanitaires "a mis en évidence des dépassements de seuils sanitaires pour plusieurs" d'entre-elles, conclue l'Anses. Pour tirer ses conclusions, l'agence a broyé des couches puis analyser les résidus détectés à l'intérieur. Ainsi, l'Anses a pu retrouver des traces de naphtaline (cancérigène probable), de toluène (solvant, irritant pour la peau), de styrène (composé plastique, mutagène). Les substances parfumées ajoutées par les fabricants posent également problème, avec notamment des traces de salicylate de benzyle (allergène) ou du butylphényl méthyle propional, derrière ce nom abscons se cache un potentiel perturbateur endocrinien.





Enfin, l'Anses retrouve la trace de glyphosate ainsi que trois pesticides interdits d'usage en Europe, le lindane, le quintozène et le hexachlorobenzène. La liste complète de ces produits est dans l'avis de l'Anses.