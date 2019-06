Un technicien a-t-il été licencié après avoir interpellé Christophe Castaner à l'Armada de Rouen ?

L'histoire est révélée sur Facebook par le média militant "Rouen dans la rue". Jeudi 14 juin, un post intitulé "Bref, j'ai perdu mon travail après avoir dit la vérité à un homme d'Etat" relate le témoignage d'un homme, se présentant comme technicien son à l'occasion de l'Armada de Rouen.





Celui-ci explique : "Il y a eu la visite de Castaner dimanche, j'ai pris mon courage à deux mains pour l'interpeller et lui parler, je lui ai dit 'une pensée pour nos éborgnés'. Suite à ces échange, ses RG personnels ont relevé mon identité, mes intentions et presque toute ma vie... Je me suis fait virer comme une m*** du poste que j'occupais. C'est un licenciement abusif ! Maintenant je suis fiché S, j'en suis sûr !"