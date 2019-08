À la plage, surveillez vos enfants !

Les incidents sont de plus en plus fréquents à Marseille. Depuis le début du mois de juillet 2019, 360 enfants se sont perdus sur les plages. Les policiers les aident à retrouver leurs parents, mais ils s'inquiètent d'un manque de vigilance. Ils rappellent que même si les plages sont surveillées, les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents. L'été 2018, 25 enfants ont perdu la vie à cause d'une noyade.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.