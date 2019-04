A la rencontre d'Yvon Berthelot, collectionneur de moules à chocolat

A Noyon, dans l'Oise, un chocolatier de 77 ans détient la première collection de moules à chocolat du pays. Plus que de petites boîtes en fer, ces moules sont de vraies œuvres d'art qui sont parfois vieilles de plus d'un siècle. Yvon Berthelot a commencé sa collection il y a 50 ans et a pu réunir près de 4 000 pièces jusqu'à ce jour. Du bébé ventru au lapin à scooter, en passant par les angelots, ses cartons regorgent de trésors qui appellent à la gourmandise.



