A la rencontre de Michel Jurine, un facteur d'orgue

Michel et son équipe est en train de construire un orgue pour la Corée du Sud. Son métier le passionne énormément. Il a eu un coup de cœur pour cet instrument à l'âge de dix-onze ans. A l'époque, Michel aimait écouter de l'orgue. Il a donc dit qu'il voulait en jouer. A noter que ses œuvres sont uniques.



