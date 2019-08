À la rencontre de Thierry Saada, un collectionneur de stylos plume

Thierry Saada est un artisan dans l'âme qui répare et collectionne des stylos plume dans son atelier. Outre sa passion pour ces objets, il procède à diverses réparations nécessitant adresse et précision. Un travail qui permet de redonner vie à des stylos plume qui ont parfois plus d'un siècle. Par ailleurs, l'artisan possède une collection de plus de 600 pièces datant des années 1920 à 1980. Un métier qui donne le sentiment de préserver un patrimoine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.