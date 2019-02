A la rencontre des passionnés de modélisme ferroviaire à Igoville

Des cheminots à la retraite ont créé un circuit miniature à la main. Ils ont usé de beaucoup de patience pour parfaire cette représentation très réaliste des voies de chemin de fer. Pour donner vie aux 110 mètres de voie ferrée, chacun avait son rôle : maintenance des trains, décorateur, et contrôleur de la circulation. Ce réseau miniature se visite le mercredi et le samedi.



