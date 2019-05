A Marseille, des annonces de logement sur Le Bon Coin interdites aux "titres de séjour"

Pour Mokhtar*, réfugié afghan en CDI depuis quatre ans, enlever l'annonce pour permettre aux propriétaires de la reposter sans la mention "titre de séjour refusé" ne réglera pas le problème. "Quand je cherchais un appartement avec mon titre de réfugié et mon CDI c'était très compliqué. Une fois un propriétaire ne m'a pas ouvert la porte quand il m'a vu. Une autre fois, et alors que le propriétaire était ok pour me louer l'appartement, il ne m'a plus donné suite quand il a vu que j'avais un titre de séjour de dix ans et non une carte d'identité."





En 2017, le laboratoire de recherches du CNRS Travail emploi et politiques publiques (TEPP) publiait une étude sur la discrimination à la location d’appartements. Résultat, les populations racisées "d’origines supposées maghrébine et africaine" ont 26 % de chances de moins que la moyenne de visiter un logement à louer. De son côté, les services du Défenseur des droits expliquent être régulièrement saisis pour ce type de cas. L'an passé, les discriminations d'accès au logement en raison de l'origine ou la nationalité représentaient 2,3% de leurs dossiers traités.