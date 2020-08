A Paris, la fermeture des bars et restaurants dès 23h n'est "pas exclue"

A même situation, même traitement ? Tandis que la fermeture des restaurants et des bars dès 23 heures est appliquée à Marseille et dans l'ensemble des Bouches-du-Rhône, à compter de ce mercredi, la mesure semble être à l'étude à Paris. "Cela peut être évidemment le cas de Paris dans les prochains jours, rien n'est exclu", a indiqué Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres ce mercredi 26 août, justifiant qu'à l'instar de la citée phocéenne, "la circulation du virus est importante dans la capitale et dans un certain nombre de départements de la petite couronne".