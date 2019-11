"À peu près 5% des étudiants" vivent-ils sous le seuil de pauvreté ?

L'immolation par le feu d'un étudiant à Lyon le 8 novembre a mis en lumière les difficultés vécues par de nombreux étudiants. Mardi, lors des questions au gouvernement, le député LaRem de la Moselle Richard Lioger est intervenu dans l'hémicycle, s'inquiétant de voir qu'en France, "à peu près 5% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté". "L'inflation et la hausse des loyers provoquent un coût plus important chaque année", a-t-il poursuivi.

Les données de l'Insee sont confortées par celles de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS). Cette dernière a édité en 2015 "un rapport sur le plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale", rappelle Le Monde, qui a abouti à un constat similaire avec une estimation de 19,1% des étudiants sous le seuil de pauvreté.

On constate que les chiffres relatifs aux étudiants sont globalement assez proches de ceux observés pour la classe d'âge des 18-24, en études ou pas. Directrice d’études à l’Observatoire des inégalités, Nina Schmidt expliquait l'an dernier dans une interview qu'environ "20% des jeunes de 18 à 24 ans vivent sous le seuil de pauvreté". Sans surprises, "la pauvreté va surtout se situer dans les villes", précisait-elle, "parce que c’est précisément là que les jeunes recherchent le plus de l’emploi. Or, on sait aussi que les conditions de logement en ville sont très resserrées."