À quoi nous servent les téléphones portables ?

De nos jours, le téléphone portable sert plus qu'à passer des appels et envoyer des SMS. Utilisé par 94% de la population, il est consulté 150 fois par jour. Les utilisateurs y consacrent quotidiennement 46 minutes pour naviguer sur internet, et utiliser les applications. Il a également remplacé certains objets du quotidien, comme le réveille-matin ou l’appareil photo.



