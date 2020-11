À quoi pourrait ressembler un dépistage de masse, dont l'expérimentation est à l'étude ?

Cela fait des semaines que ce partisan de la méthode déjà expérimentée à l'étranger plaide, avec ses collègues épidémiologistes Luc Dauchet et Catherine Hill, mais aussi le généticien Philippe Froguel et le philosophe Emmanuel Hirsch, pour qu'elle soit déployée dans tout l'Hexagone en prévision d'une éventuelle troisième vague. Mettant l'accent sur le nécessaire "traçage des asymptomatiques", il estime qu'il y a d'autant plus urgence à y recourir que les fêtes de fin d'année approchent.

Un défi, certes, mais à la portée d'un pays comme la France, martèle Philippe Amouyel, pour qui "on a les structures et les moyens." Et de devancer le comparatif sur le nombre d'habitants dans les pays ayant expérimenté la méthode : "La Slovaquie compte effectivement dix fois moins d'habitants que la France, mais ce n'est pas ainsi qu'il faut raisonner", assure le Pr Philippe Amouyel, puisque "son PIB est proportionnel au nombre d'habitants et que celui de la France est au moins dix fois supérieur". Du reste, dans les Hauts-de-France, région où le dispositif pourrait être testé, "le nombre d'habitants est semblable à celui de la Slovaquie".

Selon lui, le déploiement d'une stratégie comme celle-ci en France repose toutefois sur deux points : la volonté et l'organisation qui en découle. "Ce qu'il faut, c'est un chef d'orchestre. Là, on a plus l'impression d'un concert symphonique avec uniquement des solistes", ironise-t-il.

Quant à l'organisation, elle devrait être "militaire" pour obtenir les résultats escomptés. "Pour un pays comme la France, il faut peut-être laisser l'organisation aux préfets ou aux maires. Il faut commander suffisamment de tests, définir des plateformes centralisées, mobiliser toutes les forces vives, en formant notamment des infirmiers et étudiants au prélèvement nasal, des pompiers et pourquoi pas des militaires, et organiser les tests dans un délai extrêmement rapide, pourquoi pas 48 heures". Dans le cas lillois, les défenseurs de ce projet estiment qu'il faudrait mobiliser environ 1.500 personnes pendant 2 à 3 jours, sachant que la formation au prélèvement nasal ne prendrait "pas plus d'une heure".