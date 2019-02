A quoi servent les emballages utilisés dans les supermarchés ?

Les emballages en plastique envahissent nos poubelles et finissent souvent dans la nature. Pourtant, au-delà de l'aspect publicitaire, ils peuvent avoir des fonctions pratiques, tant sur le plan sanitaire que logistique. Pour réduire leur nombre grandissant, plusieurs groupes de l'agroalimentaire et de la grande distribution ont signé un pacte avec le gouvernement.



