Départs en vacances : circulation difficile voire très difficile sur les routes ce week-end

Le record des 950 kilomètres de bouchons en France enregistrés le week-end dernier sera-t-il battu cette semaine ? Bison Futé annonce encore une circulation difficile sur les routes pour ce troisième week-end des vacances d’été.

Ce vendredi 17 juillet, "les grands axes autoroutiers, plus particulièrement les autoroutes A7 et A9 vers la Méditerranée" seront encombrés, et la journée sera orange partout en France dans le sens des départs. Des difficultés de circulation sont attendues dans les agglomérations où les départs des vacanciers viendront s’ajouter aux déplacements habituels.

Les conseils de Bison Futé pour vendredi : quitter ou traverser l’Île-de-France avant 14h ; éviter de quitter ou de regagner les grandes métropoles entre 15h et 19h ; éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 10h à 20h ; éviter l’autoroute A9 entre Orange et Montpellier, de 10h à 20h ; éviter l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc entre 10h et 17h et de 20h à 23h (attente supérieure à 30 min, voire 1h).