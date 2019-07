Eau du robinet "contaminée" à Paris : itinéraire d'une psychose, entre faits établis et rumeurs

C'est là que s'ouvre le second volet de l'histoire. Il prend la forme d'un enregistrement audio, d'une durée d'une minute et douze secondes, se transmettant visiblement via Messenger et Whatsapp au moins depuis jeudi 18 juillet. Nous n'en avons pas trouvé de trace plus ancienne. Dans ce message, une femme se présentant comme "infirmière et masseure" (sic), travaillant pour les hôpitaux de Paris, avertit ses proches. Voici ce que dit cet enregistrement (notons qu'il n'est plus question ici de "tritium" mais de "titanium") :





"Je vous fais ce petit message pour vous dire de ne surtout pas boire l'eau du robinet, parce qu'étant infirmière et masseure et bossant au niveau des hôpitaux de Paris, à Bichat on a reçu un arrêté préfectoral à l'instant disant que toute l'eau d'Ïle-de-France et de Paris a été contaminée au titanium et en plus radioactive. On nous demande de nous préparer à une recrudescence des intoxications et du coup il y a plein de patients qui risquent de venir pour ça. Et a priori ils n'ont pas trop l'intention de prévenir au niveau national, donc du coup nous à l'hôpital on prévient tous nos proches. Donc je vous fais ce petit message : ne buvez pas l'eau du robinet. Pour l'instant on n'a pas eu les directives pour savoir si on peut la consommer après cuisson ou pas donc je vous tiendrai au courant, mais dans l'immédiat, ne la buvez surtout pas."