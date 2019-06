Les professeurs français moins bien formés au maintien de l'ordre que leurs homologues de 48 pays

Les professeurs français, bonnets d'ânes en matière de gestion de classe et de comportements perturbateurs des élèves ? C'est le résultat d'une grande enquête de l'OCDE publiée ce jour, à propos de la formation des enseignants à travers le monde qui gagnerait à être plus intéressante intellectuellement et financièrement.





L'OCDE a interrogé 260.000 enseignants et chefs d'établissement dans 48 pays et économies participant à la grande enquête Talis réalisée tous les cinq ans auprès de cette population, et il apparaît que les enseignants français pâtissent d'un manque de formation continue comparé à leurs collègues d'autres pays : moins formés notamment dans la gestion de classe et les comportements perturbateurs des élèves, ils sont aussi plus nombreux à signaler des problèmes de discipline.