Un passe Navigo à moitié prix pour "les migrants", mais de quoi parle Valérie Pécresse ?

À LA LOUPE – Invitée de LCI, la présidente la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, en a profité pour fustiger un dispositif légal qui imposerait à la région des tarifs réduits dans les transports pour les personnes en situation irrégulière. Mais à quoi Valérie Pécresse fait-elle référence ?

Indignée, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, était l'invitée d'Elisabeth Martichoux pour l'interview politique du mardi 17 septembre. L'occasion pour l'élue de dénoncer une loi qui contraindrait la Région d'offrir les transports à moitié prix pour les personnes en situation irrégulière.

"Il se trouve que nous avons en Ile-de-France une loi inique qui dit que nous devons donner 50% de réduction à l’année selon les transports aux étrangers en situation irrégulière. Ça fait trois ans que j’essaie d’abolir cette loi par ce que je considère que c’est une prime à l’illégalité. Quand on a des politiques sociales trop généreuses, on fait un appel d’air et on vient chez nous pour notre politique sociale. [...] C’est en réalité une subvention au travail clandestin." Un dispositif qui coûterait "40 millions d'euros aux Franciliens, qui eux paient leur passe", d'après Valérie Pécresse.

À La Loupe démêle le vrai du faux de ses déclarations.