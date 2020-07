Abandon du Center Parcs de Roybon : la victoire à l'usure des zadistes ne fait pas que des heureux

800 emplois qui partent en fumée et des habitants dépités. Redonner une nouvelle vie économique au village et à ses environs, c’était l’espoir des élus locaux. Après une bataille judiciaire de plus de dix ans, le groupe Center Parcs a annoncé cette semaine l’abandon de son projet de création de centre de vacances à Roybon, dans l’Isère. "Tout le territoire était favorable à plus de 90% au projet. C’est inadmissible qu’on subisse de tels retournements de situation", déplore Serge Perraud, le maire de de la commune.

Le centre de vacances devait être implanté sur un terrain appartement à la forêt domaniale de Chambaran. Un terrain occupé illégalement depuis 2014 par les opposants. Le chantier n’a jamais pu démarrer. "S’il n’y avait pas eu les gens pour bloquer les machines, le Center Parcs serait déjà construit", défend Stéphane Perron, président de l’association "Pour les Chambaran sans Center Parcs". Lors d’un référendum, les habitants du département s’étaient pourtant prononcés en sa faveur.