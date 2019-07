La SPA a déjà recueilli plus de 8000 animaux cet été...

Le phénomène revient malheureusement chaque année. Avec les départs en vacances, certains propriétaires n'hésitent pas à abandonner leur animal de compagnie et depuis le début de l'été, la SPA (Société Protectrice des Animaux) déplore plus de 8.000 abandons d'animaux. Le président de l'association, Jacques-Charles Fombonne, a dressé ce bilan samedi 27 juillet au micro de RTL : "8.053 animaux dans les 56 refuges de la SPA. Il y a deux tiers de chats et un tiers de chiens."





Un chiffre élevé qu'il explique par des adoptions irresponsables : "Des personnes prennent leur animal comme un bien avant de s'apercevoir quelques semaines, quelques mois plus tard, qu'elles ne peuvent pas partir en vacances et qu'il devient encombrant".