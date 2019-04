Abris de jardin : quelle est la tendance en 2019 ?

Le printemps est la période de l'année durant laquelle on installe le plus d'abris de jardin. Ces derniers existent sous différents modèles. En bois, en métal ou en résine, le plus dur est de faire son choix. Côté prix, ils peuvent coûter 600 euros en moyenne, voire jusqu'à 10 000 euros pour les plus spacieux. Quelle est la tendance en matière d'abris de jardin en 2019 ?



