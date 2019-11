Abus sexuels dans l'Eglise : les catholiques appelés à financer une "allocation" pour les victimes ?

Après avoir entériné l'an dernier la création d'une commission d'enquête sur ces abus sexuels commis par des prêtres depuis les années 50, les évêques envisageraient donc un "geste financier" en direction des victimes. Le terme "indemnisation" n'est aucunement utilisé. Ce mécanisme existe dans d'autres pays mais demeure inédit en France. Selon Thierry Magnin, secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France (CEF), il pourrait permettre de "poser des gestes concrets à destination des victimes".

Ils seront 120 membres à discuter du sujet difficile que sont les abus sexuels commis par des prêtres de l'Eglise Catholique. Ce mardi 5 novembre s'ouvre à Lourdes, la Conférence des évêques de France au cours de laquelle, les évêques catholiques débattront de divers sujets comme l'écologie, le synode d'Amazonie mais aussi d'une possible "allocation de reconnaissance" financière des victimes de pécriminalité dans l'Eglise Catholique.

Cette "allocation" sera soumise à l'avis des évêques samedi 9 novembre prochain : l'épiscopat aura donc à se prononcer via un vote sur une possible "allocation de reconnaissance financière" de la souffrance vécue par les victimes. Les mesures de réparation financière sont réclamées avec force par les associations de victimes, en particulier quand les faits sont prescrits. En avril dernier déjà, le président de la CEF, Eric de Moulins-Beaufort, avait dit espérer que l'Eglise serait "capable de proposer un geste financier" à Lourdes cet automne. Et le Sénat avaient demandé à l’Eglise catholique d’instituer un "mécanisme d’indemnisation financière" pour les victimes de prêtres, après la remise du rapport d'information sur le sujet.