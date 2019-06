Abus sexuels dans l’Eglise : lancement d’un grand appel à témoignages

Chargée d’enquêter sur les abus sexuels dans l’Eglise, la Commission Sauvé lance ce lundi 3 juin un appel à témoignages, pour faire la lumière sur les abus sexuels commis par des clercs ou des religieux sur des mineurs et des personnes vulnérables depuis les années 1950.





Cet appel à témoignages passe d’abord par un numéro de téléphone, le 01.80.52.33.55. Au bout du fil, des personnels spécialement formés, en partenariat avec la fédération France Victimes. Couplé à une adresse mail (victimes@ciase.fr) et une boîte postale, ce dispositif permettra d'abord "de recueillir la parole des victimes ou des témoins d'abus sexuels", affirme Jean-Marc Sauvé, président de la commission, à l'AFP.





Deuxième étape : à la fin de cet entretien, il sera proposé aux appelants de répondre à un questionnaire anonyme, "qui sera traité par un institut de sondage et analysé par des chercheurs", a-t-il ajouté.





Troisième volet, la commission, avec l'appui de chercheurs en sciences sociales, va mener "des entretiens semi-directifs" (auditions approfondies) auprès de victimes volontaires. Objectif : "Analyser plus finement les relations entre la personne abusée et l'auteur, les réticences à parler, la libération de la parole, les réactions des familles et personnes informées, celles de l'Eglise catholique, le traitement fait par l'institution ecclésiale, les raisons du recours au droit ou l'absence de recours au droit de la part de la victime", explique M. Sauvé.