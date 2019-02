Accès à l'IVG en Ile-de-France : des disparités territoriales qui restent importantes

AVORTEMENT - Un rapport réalisé par l'Observatoire régional de santé (ORS) dresse le bilan de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) en Ile-de-France, qui concentre plus du quart des IVG pratiquées en France. Résultat : le parcours est globalement simplifié, mais on n'accède toujours pas de la même manière à l'IVG quand on vit à Paris intramuros, dans les Yvelines ou en Seine-Saint-Denis.