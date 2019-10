Accident de la route causé par un homme de 92 ans : comment va Pauline ?

JT 20H - Découvrez le témoignage d'une jeune femme de 28 ans, fauché l'an dernier par un conducteur de 92 ans. Elle a dû être amputée d'une jambe et réclame des contrôles d'aptitude pour les personnes âgées.

Elle s'appelle Pauline et elle a 28 ans. Il y a presque un an, jour pour jour, elle a perdu une jambe, après avoir été percuté par un conducteur qui avait 92 ans. Depuis, elle a subi de nombreuses opérations. Lorsque nous l'avions rencontré quelques semaines après l'accident, elle avait interpellé le gouvernement pour que soient mis en place des contrôles pour les conducteurs âgés. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Son combat est-il toujours le même ?



