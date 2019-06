"La caténaire a fondu" : 11 heures de retard, pas de clim, la galère des passagers d'un train Paris-Clermont

La SNCF a alors fait venir un autre train pour transborder les voyageurs, mais il a été nécessaire de dégager la voie d'à côté car il y avait des travaux. "Les pompiers étaient sur place, au cas où. Les voyageurs ont été ravitaillés en eau très rapidement, puis ils ont reçu des repas. Ils seront remboursés à 200%", a assuré la SNCF.





A bord, certains usagers interrogés par France info n'ont toutefois pas manqué de se plaindre de retards récurrents sur cette ligne et de l'état de son matériel. "On ne rejette pas cet aspect mais on n'a pas de commentaire à faire sur l'aspect qualité du matériel. C'est une ligne qui fait l'objet de nombreux travaux mais il n'y a pas plus de retard que sur d'autres lignes. Et c'est une région difficile à servir. Le matériel est de qualité, il fait l'objet d'une attention particulière", a ajouté la SNCF.