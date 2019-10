Ces questions (et nos réponses) que vous vous posez forcément sur le passage à l'heure d'hiver

À LA LOUPE – Grâce au passage à l'heure d'hiver, nous allons gagner une heure de sommeil supplémentaire. Dans la nuit de samedi à dimanche à 3 heures, il sera donc 2 heures. L'occasion de faire le point sur toutes les rumeurs qui circulent à ce sujet dont nous n'entendrons bientôt plus parler.

A vos réveils, prêts, reculez ! Le dimanche 27 octobre aura le changement d'heure. A 3 heures du matin, il vous faudra retirer 60 minutes, il sera donc 2 heures. Une habitude prise par les Français depuis le choc pétrolier des années 70. Le premier changement d'heure en France a eu lieu le 28 mars 1976 pour le passage à l'heure d'été et le 26 septembre 1976 pour le premier passage à l'heure d'hiver.

Est-ce la dernière fois que nous changeons d'heure ?

La réponse n'est pas si simple. C'est l'histoire d'un incroyable imbroglio européen. En septembre 2018, la Commission propose de supprimer définitivement le changement d'heure dès 2019 : "Les Etats membres ne doivent plus appliquer les changements horaires saisonniers". Mais après de vifs débats au parlement de Strasbourg, les eurodéputés reportent finalement l'application de cette mesure à 2021. Car la France ne peut pas décider seule de mettre un terme au changement d'heure. La directive européenne actuellement en vigueur date de 2001. Celle-ci prévoit que les États membres passent à l'heure d'été le dernier dimanche de mars et reviennent à leur heure légale - dite l'heure d'hiver - le dernier dimanche d'octobre. Reste désormais un choix crucial : faut-il rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver ? Cet épineux sujet était sur la table des discussions des ministres des transports de l'Union en juin 2019. Comme expliqué sur le site de l'UE, il revient désormais au Conseil et au Parlement de s'accorder sur la législation nécessaire pour mettre un terme au changement d'heure saisonnier. Si d'ici 2021, aucun compromis n'est trouvé, la fin du changement d'heure sera une nouvelle fois repoussée.

Qui a eu cette idée folle, un jour de changer d'heure ?

C'est ce, ce sacré Willett ! Son nom ne vous dit sans doute rien. Pourtant, l'idée d'instaurer l'heure d'été est attribuée à l'entrepreneur et industriel britannique William Willett il y a cent douze ans. En 1907, William Willett rédige une brochure intitulée 'The Waste of Daylight', traduisez 'Le Gaspillage de l'ensoleillement'. D'après un article de la BBC, l'homme était étonné que ces concitoyens ne profitent pas davantage de la lumière du jour les soirs d'été et soutenait que son pays pouvait économiser 2,5 millions de livres sterling en frais d’éclairage. Lui vint alors une idée : avancer les horloges de 80 minutes en avril, puis les reculer en septembre également de 80 minutes. Malgré ses efforts acharnés pour convaincre les élus britanniques, William Willett mourra avant de voir son rêve se réaliser. Alors en plein conflit mondial, l'Allemagne et le Royaume-Uni adopteront l'heure d'été en 1916 pour réaliser des économies sur le charbon, première source d’énergie pour l'industrie et les foyers en Europe à l'époque.

Va-t-on assister à une sacrée pagaille dans le ciel ?

Vrai... mais pas tout de suite, rassurez-vous. Les modifications saisonnières de l'heure sont évidemment anticipées par les compagnies aériennes et par l'aviation civile. Ce qui inquiète les professionnels du secteur, c'est le jour où le changement sera définitivement abandonné. L'attribution des créneaux - pour le décollage, l'emprunt des couloirs de vol, l’atterrissage et le temps que l'appareil passe au sol - fait l'objet d'une demande préalable et attribuée deux fois par an lors de grandes conférences réunissant les représentants de toutes les compagnies internationales. Ainsi, il est impossible de décider de l'abandon de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver sans chambouler tout ce rouage complexe. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'un vol Paris-Séoul. L'avion quitte la France à 22h30, heure d'été, pour atterrir en Corée du Sud à 17h30, heure locale. Si l'heure d'été est finalement abandonnée au profit de l'heure d'hiver, l'avion quittera Paris toujours à 22h30, mais arrivera désormais à Séoul à 16h30. Or, la compagnie ne disposera pas de ce créneau pour atterrir une heure plus tôt, heure locale. Seule solution : les Européens devront s'accorder au moins 6 mois à un an en amont sur la fin du changement d'heure. Le pire des scénarios serait que chaque pays de l'Union opte pour une heure différente : ceux restant à l'heure d'hiver et ceux à l'heure d'été.

Y'a-t-il plus de morts sur nos routes ?

C'est malheureusement vrai : le changement d'heure tue sur nos routes. La raison : la baisse soudaine de luminosité le soir, moment où nous rencontrons du travail. Un pic d'accident impliquant des piétons, parfois mortels, est enregistré les jours suivant le passage à l'heure d'hiver : +50% d'après Emmanuel Barbe, Délégué interministériel à la sécurité routière. "La baisse de luminosité entraîne un véritable problème de visibilité des piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinette, explique Emmanuel Barbe au sein d'un communiqué. L'éclairage se réduit aux instants-clés que sont les sorties de classes et les trajets travail-domicile. Les usagers de la route perçoivent moins bien les piétons sur les voies." Si les conducteurs sont invités à redoubler de vigilance, la Délégation à la sécurité routière recommande vivement aux usagers les plus vulnérables de "se rendre lumineux" et d'adopter par exemple "des vêtements plus clairs par exemple et des cartables avec des bandes réfléchissantes pour les enfants."

La changement d'heure est-il plus propice aux AVC ?

Étonnant mais vrai. Le changement d'heure a bien une incidence néfaste pour les personnes présentant des troubles cardiaques. Mais ce phénomène est observé au moment du passage à l'heure d'été. En 2016, des chercheurs finlandais ont démontré dans une étude qu' "avancer ou reculer d'une heure, pendant la transition vers l'heure d'été, peut être lié à un risque accru d'accident vasculaire cérébral (AVC)." Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, le risque est 20% plus élevé de subir un AVC juste après la transition. Dans son rapport publié en 2017 sur le changement d'heure, le Parlement européen considère d'ailleurs l'heure d'été comme un "inconvénient" en raison de la "perturbation du biorythme humain" engendrée.

Le changement d'heure permet de réaliser des économies d'énergie ?

C'est vrai... en partie. Heure d'hiver ? Heure d'été ? Le débat est éternel tant les situations varient. Si l'heure d'été à l'avantage de prolonger nos soirées, l'heure d'hiver serait la plus en adéquation avec le rythme biologique humain, comme expliqué précédemment. Au sein de l'étude de 2017 du Parlement européen sur les effets des modifications saisonnières de nos horloges biologiques, les conclusions des eurodéputés sont sans appel : "Si l'heure d'été est bénéfique au marché intérieur, notamment le secteur des transports, et aux activités de loisirs. [le changement d'heure] génère des économies marginales de consommation d’énergie et l'impact sur les autres secteurs économiques est en grande partie peu concluant."

En vidéo Changement d'heure : vous préféreriez rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver ?

