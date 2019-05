Accident sur le Rhin : en patrouille avec la brigade fluviale

En Alsace, les sauveteurs n'ont toujours pas retrouvé la fillette de quatre ans portée disparue dans la matinée du jeudi 30 mai lors d'un naufrage d'un bateau. Le canot pneumatique s'était renversé. Un autre enfant ainsi que deux adultes se sont noyés. Un drame qui rappelle combien le Rhin et les fleuves en général peuvent être dangereux. A l'arrivée des beaux jours, les gendarmes ont multiplié les messages de prévention.



