Hausse de la mortalité routière en janvier : la dégradation des radars à l'origine de ce rebond ?

En plein débat sur l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes nationales, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (Onisr) a précisé dans son rapport que "l'augmentation de la mortalité par rapport à l'an dernier est relevée en agglomération et sur autoroutes", et non sur les routes concernées par la limitation depuis l'été dernier. "En janvier, on voit que sur les routes à 80 km/h il y a un peu moins de morts qu'en janvier 2018", a-t-il poursuivi. "Mais la baisse qu'on devait attendre sera vraisemblablement atténuée. On aurait pu avoir quelque chose de plus puissant."