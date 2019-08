Accidents de trottinette électrique en hausse : comment responsabiliser les usagers ?

Les trottinettes électriques peuplent les rues des grandes villes. Les accidents impliquant ces engins sont devenus courants. Des piétons qui en ont été victimes demandent un encadrement plus strict. Certaines mairies ont déjà pris les devants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.