Accusations de viol contre Nicolas Grégoire : "Rien de ce qui est écrit dans ce livre ne relève de la fiction"

Alors peut-il y avoir une suite judiciaire à cette affaire ? Avant qu'une juridiction puisse qualifier pénalement ce récit, se pose la question de savoir si les faits décrits ici relèvent de la fiction ou de la réalité. Contacté par LCI, Nicolas Grégoire se montre très clair : "Rien de ce qui est écrit dans ce livre ne relève de la fiction", nous dit-il. "Tout est avéré." Il poursuit, détaillant son intention : "L'objectif majeur et essentiel de ce passage est de montrer ce que le pouvoir, la politique, fait aux gens. Ce Nicolas Grégoire que je décris, je le déteste. Je savais parfaitement que ce passage allait créer du dégoût. Je l'ai écrit pour. Je n'ai pas écrit ce livre pour me glorifier. Dans cette partie-là, où je fais de la politique, je me décris comme étant un menteur, un voleur, quelqu'un qui écrase les gens, qui est méprisant, qui méprise les femmes, qui utilise les femmes comme des objets. Tout cela je l'ai écrit pour le dénoncer. Je ne nie pas la situation, c'est un épisode qui me hante depuis longtemps, c'est un passage qui a été extrêmement difficile. J'ai été moi-même victime d'une tentative de viol adolescent, ce sont des sujets qui sont difficiles pour moi." Et d'ajouter encore : "De nombreuses personnes m'ont dit : 'Attention, on va se servir de ça pour te discréditer'. J'ai choisi de l'écrire quand même parce que c'est un sujet important. Il faut libérer la parole sur ces sujets-là. Je libère la parole sur quelque chose que j'ai fait."





Toutefois, Nicolas Grégoire réfute les accusations de viol et assure même avoir demandé conseil à des avocats. "Quand j'ai écrit ce passage très difficile, je me suis demandé si c'était du viol. J'ai posé la question à des juristes et on m'a dit : 'Non, c'est proche, mais ce n'est pas du viol.' Si j'avais pensé que c'était du viol, j'aurais écrit que j'avais violé quelqu'un. Je ne me serais pas empêché de l'écrire. J'ai écrit ce livre avec une sincérité totale et je ne regrette pas d'avoir écrit ce passage même s'il me cause des ennuis." Il assure en revanche "regretter que cela serve de contre-feu à des choses très importantes qui sont dites dans le livre sur la corruption politique et la complaisance et le copinage dans les médias."