Accusé de "pratiques commerciales abusives", E.Leclerc sommé de payer une amende record de 117 millions d'euros

Le groupe E.Leclerc a réagi, en dénonçant une volonté politique du gouvernement. L'entreprise a également affirmé que les négociations visées concernaient de grands groupes multinationaux et non des petites et moyennes entreprises (PME). "Derrière ces attaques permanentes dont sont témoins les consommateurs depuis deux ans, il s'agit clairement de mettre la pression sur E.Leclerc", a déclaré Olivier Huet, président du Galec, dans un communiqué transmis à l'AFP.





Alors que E.Leclerc centre son discours sur la défense du pouvoir d'achat des consommateurs, il est fréquemment accusé par ses fournisseurs comme ses concurrents d'imposer des prix agressivement bas. Bercy justifie par ailleurs son assignation par la loi sur l'alimentation, adoptée en 2018, et visant à une répartition plus équilibrée des prix entre agriculteurs, distributeurs et consommateurs. Même si les faits reprochés à E.Leclerc remontent à avant l'entrée en vigueur de la loi et ne sont donc pas couverts par elle, Bercy précise que les ministres concernés "avaient notamment prévenu qu'ils seraient particulièrement vigilants face au recours croissant aux centrales d'achat internationales".