"Acte 23" des Gilets jaunes : des marqueurs colorés ont-ils été utilisés à Paris par les forces de l'ordre ?

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner détaillait alors ce dispositif sur France Inter : "Il y a deux types de marqueurs : d'abord le marqueur coloré, qui fait que si vous êtes marqué au moment d'une effraction par exemple et qu'on vous retrouve deux heures plus tard le métro, il est plus facile de faire un lien. L'autre est un marqueur ADN, transparent qui fait que quelques semaines plus tard, si l'enquête aboutit à votre interpellation, on pourra dire tel jour à telle heure, vous étiez dans tel magasin. C'est utilisé auourd'hui pour protéger les commerces." Et de préciser par ailleurs : "Je ne souhaite pas qu'ils soient irritants, l'objectif est de neutraliser et de faire comparaître devant la justice."