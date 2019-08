Des policiers ont-ils manifesté pour dénoncer "les violences de l'Etat" ?

Sur les photos qui illustrent l'article, on retrouve les deux policiers et leurs pancartes. A l'époque des policiers, membre du syndicat CGT Police, s'étaient alliés avec des participants des Nuits Debout. "La sortie de crise passe par un rapprochement entre civils et policiers", estimait alors une manifestante, membre de Nuit Debout Brissac (Hérault). Un souhait qu'aurait pu formuler de nombreux manifestants ce week-end, trois ans plus tard.