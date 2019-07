"Adopte ma tomate", une plateforme de cojardinage

Né à Toulouse, "Adopte ma tomate" est un outil qui facilite le jardinage en équipe. L'application a été créée par Octavia Ivan qui souhaite rendre le jardinage accessible à tous. C'est en quelque sorte un site de rencontre entre citadins et propriétaires de jardin. Comment cette application fonctionne-t-elle ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.