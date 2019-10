Adopter un chien-loup : ce qu'il faut savoir avant de sauter le pas

PENSE-BETES - De plus en plus de personnes sont séduites par les chiens-loups de par leur physique. Cette race de chien est toutefois très exigeante.

Le Puy du Fou, en Vendée, est l'un des parcs à thèmes préférés des Français. On y retrouve notamment des spectacles grandioses avec de nombreux animaux. Ces derniers sont des acteurs qui prennent une place importante dans les représentations. Chevaux, rapaces, animaux de la ferme... on en compte quelque 1 500 au sein du parc. Parmi eux, il y a le chien-loup, un animal fascinant issu du croisement d'un chien et d'une louve. Cette race séduit par son physique mais est très exigeante. Quelles sont ses caractéristiques ? Quelles précautions prendre pour adopter un chien-loup ?



Ce dimanche 20 octobre 2019, Solène Chavanne, dans sa chronique "Pense-bêtes", nous parle des animaux du Puy du Fou, dont le chien-loup. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 20/10/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.