Suppression de milliers de postes chez Airbus : la douloureuse question des sous-traitants

Selon la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Occitanie, la région, ainsi que celle d'Île de France comptent 28 % des 187 000 salariés français de l'aéronautique et du spatial selon le Gifas (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales). La région Occitanie revendique d'ailleurs plus de 800 entreprises et 86 000 emplois directs dans l'aéronautique et le spatial, soit 40 % de l'emploi industriel régional. Sans compter les starts-ups spécialisées. Autant dire que l'implantation régionale de ces entreprises est forte. Alors pour Alain Di Crescenzo, président de la Chambre de commerce et d'industrie Occitanie, au regard de la baisse d'activité chez Airbus : "c'est autant d’emplois qui se trouvent menacés, soit 40 000 emplois directs et autant d'emplois indirects".

Ces emplois, ce sont des entreprises comme Ratier Figeac, Sogeclair, Liebherr... L'entreprise Sogeclair, située à Blagnac en Haute-Garonne a annoncé la semaine dernière un "plan de sauvegarde de l'emploi" qui pourrait concerner jusqu'à 245 personnes en France, dont l’essentiel dans la région toulousaine, soit environ 50% des effectifs français. Chez Scalian, spécialiste en ingénierie, un plan de sauvergarde de l'emploi (PSE), qui concerne 140 salariés sur 225 a été annoncé à la mi-juin à sa filiale CMT+. De gros sous-traitants comme Safran, Derichebourg, envisagent également des centaines de suppressions de postes, selon les syndicats.