Affaire Barbarin : le prêtre Preynat, accusé de pédophilie, condamné par la justice de l'Eglise

Rappel des faits : en 2015, plusieurs plaintes sont déposées par d'anciens scouts contre Bernard Preynat. Les victimes se regroupent par la suite dans une association, La Parole Libérée. Début 2016, le père Preynat reconnaît les faits et est mis en examen pour agressions sexuelles sur plusieurs jeunes scouts entre 1986 et la fin 1991, mais de nombreux cas sont prescrits.





L'affaire Preynat devient l'affaire Barbarin, du nom du cardinal de Lyon. Fragilisé pour ne pas avoir informé la justice et pour avoir maintenu le prêtre au sein du diocèse jusqu'en 2015, il sera poursuivi et condamné en mars à six mois de prison avec sursis. Tout en clamant son innocence, le cardinal Philippe Barbarin a présenté sa démission au pape, qui l'a refusée en attendant son procès en appel. Il doit être rejugé le 28 novembre. Le père Preynat devrait quant à lui être jugé dans les prochains mois.