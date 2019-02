Affaire de la "Ligue du LOL" : "On vit dans un immense boys' club"

"Il y a une définition historique du boys' club, qui évoque des clubs privés de la fin du 19e siècle en Angleterre" nous explique-t-elle. "Ils étaient constitués d'hommes, blancs et privilégiés, anciens élèves en écoles privées. A l'origine, on dit qu'ils se sont regroupés pour échapper à l'espace domestique occupés par les femmes. Mais en fait, on vit depuis bien longtemps dans un immense boys' club... qu'on appelle aussi le patriarcat ou la domination masculine."





Voilà pour les présentations. Mais rien ne vaut quelques exemples concrets. Pour Martine Delvaux, "les fraternités des grandes écoles américaines, qui regroupent là encore des hommes de bonne famille", sont une forme visible des boys' club. "Ces garçons deviendront ensuite membres du Congrès, dirigeants des plus grandes entreprises. D'une manière plus générale, il s'agit de réseauter ensemble. Aujourd'hui, cela peut prendre la forme de groupuscules d'hommes qui fonctionnent en réseaux fermés et cachés, à l'image de la 'Ligue du LOL'." Elle ajoute : "Ils peuvent aussi être beaucoup plus grands et finalement invisibles. Au départ, le plan des membres d'un boys' club n'est pas nécessairement machiavélique, ils ne veulent pas forcément faire du mal. Mais ils en font, fatalement. Parce que ces boys' club ont tout à voir avec l'accès au pouvoir aux dépends des autres, c'est-à-dire des femmes et des minorités. La 'Ligue du LOL' a eu pour effet de mettre en péril la carrière de ses cibles. On leur a dit 'restez à votre place, vous ne serez jamais nos égales'".