Affaire des interprètes afghans de l'armée française : "Le ministère des Armées a voulu communiquer pour noyer le poisson"

LCI - A quels obstacles vous êtes-vous heurtés ?





On s‘est heurté à des obstacles assez classiques : les ministères se renvoyaient la balle en disant qu’ils ne géraient plus l'affaire, par exemple. Beaucoup de langue de bois de la part de certains politiques qui nous parlaient et estimaient avoir fait du super boulot. Certains hommes politiques ont refusé de nous parler, alors on a tenté de les approcher différemment. On a jamais eu la moindre réponse, ils ne voulaient pas en parler. Peu de gens souhaitent en parler, finalement. Et puis certains n'étaient même pas au courant de cette affaire. Il y a beaucoup d'indifférence et d'ignorance sur ce sujet. Finalement, on a réussi à avoir des infos de la part de gens révoltés pour ces hommes.





LCI - Dans votre livre, vous citez un militaire français qui a aidé l'un de ses anciens interprètes afghans arrivé en France...





Au sein de l’armée, il y a eu des cas isolés de militaires qui se sont mobilisés pour leurs interprètes, pour les aider à leur niveau. C'est rare car cela peut-être vu comme une insubordination, du point de vue de la hiérarchie. Ils sont peu à avoir gardé le contact avec eux. A l'époque, entre 2001 et 2014, Facebook n'était pas aussi développé, les applications comme Whatsapp non plus ... C’était plus compliqué.