Affaire des "pensions nazies" : au moins trois anciens volontaires français, dont un SS, en bénéficient

L'affaire dite des "pensions nazies" concerne bien des bénéficiaires français. Près de quatre mois après les révélations sur ces retraites complémentaires versées par l'Allemagne, le ministère des Armées a confirmé mardi 4 juin des informations du Monde selon lesquelles au moins trois Français en bénéficieraient toujours.





D'après Le Monde, la France a appris fin mars que quatre ancien Waffen-SS faisaient partie des 54 bénéficiaires résidant sur son territoire, et a demandé des explications à l'Allemagne. Il s'agit de pensions versées en vertu d'une loi allemande de 1951 permettant aux victimes de guerre allemande de toucher un revenu complémentaire. Actuellement, l'Allemagne verserait des indemnités à près de 1450 soldats ou auxiliaires du régime nazi blessés entre 1939 et 1945, et vivant en Europe. L'affaire, qui concernerait au total près de 2000 personnes à travers le monde, concerne des collaborateurs volontaires du régime nazi et non des personnes enrôlées de force. Elle a éclaté en février en Belgique, avec les révélations du quotidien flamand De Morgen, qui a révélé que 18 personnes percevaient toujours ce "pécule de la honte".