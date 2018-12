Affaire du bar identitaire à Lille : le parquet ouvre une enquête préliminaire

Une réponse judiciaire à venir ? Lundi 10 décembre, la chaîne Al Jazeera a diffusé la première partie d'un documentaire consacré au groupuscule d'extrême droite "Génération identitaire", qui a établi en 2016 un quartier général, son "club", dans un bar privé au centre de Lille dénommé "La Citadelle". Des images qui montrent des faits de violences avérés envers la communauté musulmane.





Mercredi en fin de journée, le parquet de Lille a ordonné une enquête préliminaire, confiée à la direction départementale de la sécurité publique du Nord. Quelques heures plus tôt, la maire de Lille Martine Aubry, après avoir saisi le préfet pour lui demander d'envisager la fermeture de l'établissement, avait adressé un courrier au procureur de la République. Elle lui rappellait "les propos insupportables d'incitation à la violence, à la haine raciale", "l'apologie du régime nazi" et les "actes de violences en raison de l'appartenance réelle ou supposée d'une personne" perpétrés par des membres du club et montrés dans le reportage. Et ajoutait : "Je n'ai pas de doute sur le fait que vos services diligenteront une enquête sur les faits dévoilés dans ce reportage et je peux vous assurer de mon entier soutien dans cette démarche."