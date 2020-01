Affaire Matzneff : ces associations et personnalités qui ont lancé l’alerte sans être entendues

"Je ne veux pas me faire passer pour un héros", nous prévient Christian Lehmann. "D’autres ont pris plus de risques que moi, à l’image de Denise Bombardier qui s'est publiquement impliquée. Moi je n’avais pas assez d’influence pour faire changer les choses, mais j’ai fait tout ce que je pouvais de mon côté pour ne pas être un facilitateur, pour ne pas faire comme si c’était normal. Donc non, ce n'était pas une question d'époque, comme ses acolytes aiment le dire". Christian Lehmann, médecin généraliste et auteur de roman, croise le chemin de Gabriel Matzneff en 1988. Alors que le premier vient de connaître son premier succès littéraire, le second est déjà un écrivain très coté. Ils sont tous deux chroniqueurs dans le prestigieux hebdomadaire Impact médecin. "Je me suis naturellement renseigné sur ce qu’écrivaient mes collègues et j’ai découvert l’oeuvre de Matzneff. Je suis allé de stupéfaction en dégoût, j’ai lu des séquences qui m’ont fait gerber", raconte-t-il à LCI.

Ni une ni deux, Christian Lehmann écrit un texte "un peu cinglant" à la rédaction du magazine pour dénoncer leur coopération avec un tel personnage. "Ils n’ont rien trouvé de mieux à faire que de l’envoyer au principal intéressé", regrette-t-il, et ont continué de travailler avec Gabriel Matzneff. Un mois plus tard, les deux écrivains se retrouvent assis côte à côte à un dîner mondain. "Il était accompagné d’une très jeune fille, la situation était tout à fait malaisante. A la fin du repas, il a fait référence à ma lettre le concernant, m’a assuré qu’il ne comprenait pas ma défiance et m’a proposé un déjeuner", se souvient Christian Lehmann. "Il a essayé de m’embobiner comme un gourou, genre ‘viens dans ma toile d’araignée avec les autres’. J’ai refusé. Depuis ce jour, il constitue ma représentation du mal". Alors il garde un œil sur lui, ses écrits et ses prises de parole. "Je n’ai pas passé 30 ans à le traquer ou le dénoncer, j'ai une vie ! Mais j'ai essayé d’ouvrir les yeux des personnes qui ne voyait que l’écrivain à succès et pas la monstruosité de ses actes. Ce mec, c'est un cas clinique de pervers narcissique".