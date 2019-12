Affaire Gabriel Matzneff : quelle est cette allocation versée par le ministère de la Culture et dont l'écrivain bénéficie ?

Le 28 décembre, Franck Riester, le ministre de la Culture, a annoncé sur Twitter qu'il allait demander au Centre national du livre (CNL) dont la mission consiste à soutenir tous les acteurs de la chaîne du livre (et donc les écrivains), de lui fournir toutes les précisions sur une allocation dont bénéficie l'auteur de "Séraphin, c'est la fin" qui s'était vu décerner, en 2013, le prix Renaudot.

Le goût proclamé de Gabriel Matzneff pour les jeunes filles et les jeunes garçons n'a jamais fait ciller - jusque-là - le monde de l'édition, mais la prochaine publication du "Consentement" (aux Editions Grasset) de Vanessa Springora, a changé la donne. Alors que le monde littéraire est bousculé par la nouvelle mise en lumière des pratiques pédophiles de l'écrivain, plusieurs membres du gouvernement n'ont pas attendu la sortie de ce texte, le 2 janvier, pour prendre leurs distances avec l'écrivain aujourd'hui âgé de 83 ans.

Il s'agit de "l'allocation annuelle aux auteurs". Destinée aux écrivains âgés de plus de 65 ans, elle a notamment pour objet "de pallier les difficultés financières chroniques ou de moyen terme liées au grand âge ou à la maladie d’auteurs dont l’œuvre a incontestablement contribué au rayonnement de la littérature d’expression française", peut-on lire sur le site du CNL. Le montant de l’allocation annuelle varie de 3 000 euros à 24 000 euros et est modulable. Il est revu chaque année en fonction de la situation de l’auteur et de son foyer fiscal, précise le règlement des aides.