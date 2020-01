Affaire Matzneff : trois maisons d'édition cessent de commercialiser ses livres

Et de trois. Les éditions de la Table Ronde, Gallimard et les éditions Leo Scheer ont toutes décidées d’arrêter de commercialiser les livres de Gabriel Matzneff qu’elles publiaient jusqu’alors. Ces décisions ont été motivées par l’engouement pour "Le consentement" (Grasset) de Vanessa Springora, qui s’est placé dans le top 5 des ventes physiques et numériques d’Amazon France pour sa semaine de sortie. L’autrice et éditrice y fait le récit de son expérience traumatisante avec l’écrivain de 36 ans son aîné, qui la séduite et manipulée lorsqu’elle n’avait que 13 ans, éclairant d’un jour nouveau les pratiques pédophiles de Gabriel Matzneff.

"La souffrance exprimée par Madame Vanessa Springora dans Le Consentement, fait entendre une parole dont la force justifie cette mesure exceptionnelle", s’est ainsi justifié Gallimard ce mardi. La maison d’édition a décidé de ne plus vendre les nombreux tomes du Journal intime de l'écrivain, qu'elle publiait depuis trente ans. Les éditions de La Table Ronde - également contrôlées par Antoine Gallimard via son groupe Madrigall - qui ont publié cinq volumes du même journal entre 1979 et 1992, vont également en cesser la commercialisation.

Le lendemain, les éditions Léo Scheer ont annoncé à leur tour l’arrêt de la vente du volume du journal de Gabriel Matzneff "Les Carnets Noirs 2007-2008", et surtout, de l’ouvrage controversé "Les moins de 16 ans". C’est dans ce dernier livre que l’écrivain livrait le plus explicitement son attirance pour les mineurs, filles et garçons. Les exemplaires de ces différents livres encore présents en librairie vont tous être rappelés par leurs éditeurs.

Sollicité par BFMTV, Gabriel Matzneff a réagi dans une lettre à la décision d'Antoine Gallimard : "Je pense qu’il a raison, cela calmera les excités". Dénonçant une "vague de néo-puritanisme", il a ajouté "Je trouve idiot, extravagant, que l’on me fasse en 2020 grief de livres publiés il y a plus de trente ans, voire il y a plus de quarante ans !" Un déni qui caractérise toutes ses prises de parole depuis le début de la polémique.