Affaire Gabriel Matzneff : Vanessa Springora dénonce "l'hypocrisie" et les "dysfonctionnements" de l'époque

Dans un livre intitulé "Le consentement", Vanessa Springora livret tout. Cette éditrice de 47 ans raconte dans cet ouvrage à paraître jeudi sa relation sous emprise, à 14 ans, avec l'écrivain Gabriel Matzneff. Une histoire dont elle mettra des années à se remettre et des révélations chocs qui ont créé la polémique.

Dans une entrevue accordée au journal Le Parisien ce mercredi, Vanessa Springora va plus loin et dénonce les "dysfonctionnements" des institutions et "l'hypocrisie de toute une époque". "Je l'ai rencontré en 1986. On le connaissait. Il y a eu un dysfonctionnement de toutes les institutions : scolaire, policière, hospitalière... C'est ça qui est sidérant face à un militant de la cause pédophile qui a publié des textes en ce sens et qui s'en glorifie", dit-elle dans les pages du quotidien. "Ce n'était pourtant pas très difficile de savoir qui était Matzneff à l'époque", ajoute-t-elle.